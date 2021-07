3.400 foyers toujours privés d'eau en Wallonie: "C'est pas grave, il faut relativiser"

Plus de 3.000 foyers sont encore privés d'eau de distribution. Principalement en province de Namur, et notamment à Floreffe.

L'annonce est tombée jeudi soir pour les habitants de Floreffe. Environ 1.500 personnes sont privées d'eau potable. La commune distribue des bouteilles quotidiennement.

Une habitante de Floreffe témoigne: "C'est pas évident parce qu'on se rend compte qu'on est tout le temps au robinet, que ce soit pour laver ses légumes pour n'importe quoi, il faut prendre l' eau en bouteille et ça passe vite..."

La situation n'est pas simple à gérer. Les résultats d'analyses de l'eau sont communiqués chaque jour en fin de journée.

Albert Mabille, bourgmestre de Floreffe détaille comment il est tenu au courant de la situation et comment il s'organise dans ce contexte: "J'attends régulièrement les messages de la Société wallonne des eaux qui me dit où l'eau n'est pas encore conforme. Nous espérons bientôt mais en attendant l'eau n'est pas conforme et hier, à 18 heures, j'ai été prévenu et nous avons organisé et nous avons annoncé une nouvelle distribution d'eau ce matin".

Mais la période est compliquée et les habitants veulent relativiser. "Quand tout je vois tout ce qui se passe du côté de Liège, je me dis qu'on s'en sort bien", explique un habitant au rationnement d'eau potable organisé par la commune.

"Nous on a beaucoup de chance ça fait vraiment beaucoup de peine. Quand on voit tous ces gens qui ont tout perdu ça fait vraiment mal au coeur, même les enfants s'en rendent compte. C'est que c'est très dur quoi...Finalement aller chercher de l'eau potable c'est vraiment pas grave", relativise une dame.

En attendant les résultats quotidiens, la Société wallonne des eaux procède au nettoyage. C'est une étape importante. Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE: "On en train de vider le réservoir pour pouvoir le nettoyer et le re-remplir après. Comme cela, tous les éléments du réseau si vous voulez sont rincés, pour éviter qu'il n'y ait encore des traces de la pollution précédente qui traînent encore quelque part dans le réseau..."

En province de Namur principalement 3.400 foyers sont encore privés d'eau potable aujourd'hui.