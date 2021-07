Boxe: Joshua face à l'Ukrainien Usyk en septembre à Londres

Le Britannique Anthony Joshua mettra ses ceintures mondiales WBA, IBF et WBO des poids lourds en jeu contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk le 25 septembre dans le stade de Tottenham à Londres, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

"Je remets tout en jeu, il est temps de défendre ma couronne", a déclaré Joshua, cité par la société de promotion d'événements sportifs Matchroom Sport.

Les deux boxeurs ont été champions olympiques à Londres en 2012, Joshua dans la catégorie des super-lourds et Usyk chez les lourds.

Joshua devait initialement rencontrer son compatriote Tyson Fury en août en Arabie Saoudite pour un combat d'unification extrêmement lucratif, jusqu'à ce qu'un arbitrage aux Etats-Unis n'oblige Fury, champion du monde WBC de la catégorie, à affronter une troisième fois l'Américain Deontay Wilder pour des raisons contractuelles.

Le premier combat Fury-Wilder s'était terminé sur un match nul en décembre 2018. Fury avait ensuite gagné par KO au 7e round en février 2020. Il devait retrouver l'Américain pour la troisième fois ce week-end, mais la rencontre a été repoussée au 9 octobre à Las Vegas, Fury ayant été testé positif au Covid-19.

En cas de nouveau succès, Fury pourrait retrouver Anthony Joshua si celui-ci s'impose face à Oleksandr Usyk. La tâche ne s'annonce pas aisée pour le Britannique, l'Ukrainien ayant remporté ses 18 combats en professionnel, dont 13 avant la limite - mais deux seulement en lourd.

"Or olympique contre or olympique, champion poids lourds unifiés contre champion des lourds-légers invaincu, ce match est un must", s'est réjoui le promoteur de Joshua, Eddie Hearn.