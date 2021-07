Un 21 juillet très sobre suite aux inondations: voici le programme des festivités fortement réduites

La fête nationale sera très sobre cette année suite aux inondations. La grande majorité des festivités a été annulée par respect envers les victimes. Seul le défilé militaire et civil est maintenu à 14 heures place des Palais. La princesse Elisabeth y participera avec son détachement de l’Ecole Royale Militaire. Delphine sera présente avec son compagnon dans la tribune royale.

La Fête nationale du 21 juillet se déroulera ce mercredi "avec la sobriété imposée par les circonstances", ont annoncé le SPF Intérieur et la Défense. Au lendemain d'une journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont touché la Belgique, les autorités ont décidé de réduire la voilure pour les festivités du 21 juillet à Bruxelles. Il n'y aura pas de feu d'artifice, ni de fête au parc royal.

Te Deum à la cathédrale des Saints Michel et Gudule

Le traditionnel Te Deum aura lieu à 10h, à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, en présence du Roi et de la Reine. La princesse Astrid et le prince Lorenz se rendront quant à eux au Te Deum de la cathédrale Saint-Quentin, à Hasselt (Limbourg), tandis que le prince Laurent sera à la collégiale Sainte-Waudru de Mons.

Défilé militaire et civil avec la princesse Elisabeth

Le défilé militaire et civil partira à 14h place des Palais, sans public autorisé. Il sera dédié cette année aux héros de la pandémie: les soignants, les enseignants, la police et les services de sécurité. Dans les tribunes, il y aura également 50 héros de la crise qui ont été recommandés par leurs proches ainsi que des représentants des étudiant qui ont été fortement impactés par la crise.

Cette année, la princesse Elisabeth participera au défilé à pied avec son détachement de l’Ecole Royale Militaire.

Du côté militaire, les troupes qui défileront ont été drastiquement réduites. Les hélicoptères ne participeront pas au défilé aérien puisque leur déploiement est réservé aux régions touchées. Les détachements des composantes terre et médicale qui ont été déployés dans le cadre des inondations ne participeront pas non plus au défilé à pied et motorisé. Enfin, la démonstration dynamique de la Défense a été annulée, afin de garantir une disponibilité maximale des unités, détaille la Défense. Le volet artistique a lui aussi été revu. "Les morceaux interprétés seront adaptés et les artistes adresseront un message particulier, en lien avec les circonstances qui touchent actuellement notre pays", précisent le SPF Intérieur et la Défense.

Du côté du défilé civil, les troupes à pied ont également été drastiquement réduites. Le 21 juillet, un détachement composé d'aspirants-commissaires de l'Académie Nationale de Police et d'aspirants-inspecteurs de l'école de Police de Liège défileront, accompagnés par des cadets de la zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ils ne font pas partie des services de secours actuellement en interventions dans les régions sinistrées.

Enfin, le détachement civil motorisé participant au défilé a également été fortement réduit à quelques véhicules par composante. Quelques véhicules étrangers (luxembourgeois, allemand et français) seront présents afin d'illustrer la collaboration internationale.

Delphine présente dans la tribune royale

La princesse Delphine et son compagnon Jim O'Hare seront présents, tout comme le roi Philippe et la reine Mathilde, la princesse Astrid et son époux, et le prince Laurent, dans la tribune royale de la place des Palais, pour assister au traditionnel défilé.



Pour celle que l'on peut appeler depuis plusieurs mois "Delphine de Saxe-Cobourg", il s'agira d'une primeur: la fille du roi Albert II a été reconnue officiellement en tant que telle l'année dernière, après un long combat judiciaire.