Prévisions météo: quel temps pour ce 21 juillet ?

En ce jour de fête nationale, le temps sera ensoleillé et assez chaud, avec des maxima de 21 à 26 degrés.

Aujourd'hui, le temps sera d'abord ensoleillé. Quelques nuages cumuliformes se développeront l'après-midi, avant de disparaître en soirée. Une petite averse isolée n'est pas exclue sur l'extrême ouest du pays. Les maxima varieront entre 21 et 23 degrés en Ardenne et entre 24 et 26 degrés dans les autres régions.

Demain jeudi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé, puis des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée avec possibilité d'une petite averse isolée l'après-midi. Le temps restera cependant sec dans la plupart des régions. Le ciel se dégagera à nouveau en fin de journée. On relèvera des maxima de 20 à 25 degrés.

Vendredi, le temps sera estival avec du soleil et parfois quelques passages nuageux. Les maxima varieront entre 21 et 26 degrés. Les premières averses orageuses en provenance de la France pourraient atteindre notre pays au cours de la nuit suivante.

Samedi, nous passerons sous l'influence d'une dépression qui s'installera sur la Bretagne et qui dirigera des courants humides et instables vers nos régions. La nébulosité sera variable à parfois abondante avec des averses parfois orageuses et assez fortes. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés.