Des inondations "extrêmement graves" en Chine: 12 morts dans le métro, près de 200.000 personnes évacuées

Des inondations "extrêmement graves" de l'aveu même du président Xi Jinping: la Chine est confrontée à des pluies torrentielles qui ont fait au moins 12 morts dans le métro d'une grande ville du centre du pays.

Des passagers qui s'accrochent aux poignées pendant que l'eau monte dans leur rame. Les scènes de chaos mardi à Zhengzhou, une ville de 10 millions d'habitants à 700 km au sud de Pékin, ont semé l'inquiétude dans le pays.



L'armée a été appelée en renfort à Zhengzhou, capitale de la province très peuplée du Henan, qui a reçu en trois jours presque l'équivalent d'une année de pluie.



Dès mercredi matin, pas moins de 200.000 habitants avaient dû être évacués, a annoncé la mairie, précisant que 36.000 personnes étaient "affectées" par les inondations.



La ville "a connu une série d'orages rares et violents, provoquant une accumulation d'eau dans le métro de Zhengzhou", ont déclaré les autorités locales sur le réseau social Weibo, ajoutant que 12 personnes avaient péri et que cinq autres avaient été blessées.



La métropole a été placée mardi en alerte rouge. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé pour la météorologie en Chine.



La télévision nationale CCTV a montré des rues de la ville submergées par un immense courant d'eau boueuse, tandis que des habitants avec de l'eau jusqu'aux genoux poussaient leur véhicule dans des artères inondées.



Selon le Quotidien du peuple, l'organe du Parti communiste au pouvoir, ces intempéries ont provoqué l'effondrement de maisons.



Situation dramatique dans le métro

Mais c'est dans le métro que la situation a paru la plus dramatique. Des vidéos sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée, ont montré des passagers dans un wagon, suspendus aux poignées, alors que l'eau leur arrive aux épaules, et d'autres debout sur les sièges.



Des images diffusées par la télévision publique CCTV ont montré de l'eau envahissant le quai désert d'une station.



Un passager a raconté sur Weibo que des secouristes avaient ouvert le toit de sa rame pour permettre l'évacuation, un par un, des passagers. D'autres images ont montré un passager assis sur le toit de son wagon à moitié submergé dans un tunnel.



Des proches d'habitants de Zhengzhou faisaient part de leur inquiétude. "Le premier étage (des logements) est-il en danger? Mes parents y habitent mais je n'arrive pas à les joindre", écrivait un utilisateur de Weibo. "Je suis très inquiète".

Des barrages se sont effondrés, provoquant de graves blessures, des décès et des dégâts

Le président Xi Jinping a appelé à la mobilisation face aux intempéries. "Des barrages se sont effondrés, provoquant de graves blessures, des décès et des dégâts. La situation sur le front des inondations est extrêmement grave", a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par la télévision nationale.



Toujours dans le Henan, près de l'ancienne capitale de Luoyang, l'armée a annoncé qu'un barrage menace de s'écrouler, après l'apparition d'une brèche de 20 mètres dans la structure.



La ville de Luoyang, à l'ouest de Zhengzhou, compte quelque 7 millions d'habitants. Le barrage de Yihetan "peut céder d'un instant à l'autre", ont averti les militaires.



Des soldats se sont déployés le long d'autres cours d'eau de la région, afin de renforcer les berges à l'aide de sacs de sable.



Selon les autorités chinoises, les pluies dans la région ont été les plus fortes jamais enregistrées depuis que les phénomènes météorologiques ont été compilés il y a 60 ans.