Test OnePlus Nord 2: est-il toujours le "vrai" OnePlus ?

399€, une belle fiche technique, un look classique: est-ce suffisant en 2021 pour recevoir le label 'bon rapport qualité-prix' ? Voici mon test du OnePlus Nord 2 5G.

Il y a quelques jours, nous apprenions que Xiaomi avait volé à Apple la deuxième place du plus grand vendeur de smartphone dans le monde, derrière Samsung. Mais une autre entreprise chinoise compte s'étendre en Europe et dans le monde, tant que Huawei reste empêtré dans ses interdictions de collaboration avec les Américains: OnePlus. Ou plutôt, OnePlus et Oppo, car le rapprochement entre les deux marques est de plus en plus clair et officiel, tant au niveau matériel que logiciel.

OnePlus est bien implanté en Europe, et jouit d'une solide réputation. L'entreprise a montré la voie à suivre il y a quelques années en sortant des smartphones de grande qualité à prix raisonnable. Et même si elle fait désormais comme tout le monde en déclinant une large gamme d'appareils, elle reste une valeur sûre, comme en témoigne le récent OnePlus Nord CE que j'ai pu essayer.

OnePlus Nord 2: 399€ et quelques petites concessions…

Le 22 juillet, OnePlus a présenté un nouveau smartphone, déjà. Il s'agit du successeur officiel du OnePlus Nord sorti durant l'été 2020 (c'était une bonne surprise car il représentait, après des OnePlus 8 plus chers, l'ADN de OnePlus, 'tueur de flagship'). Son remplaçant est sobrement baptisé OnePlus Nord 2. Il coûte 399€.

Il s'agit à nouveau d'un appareil milieu de gamme, mais signé OnePlus: il offre donc tout ce qu'on attend d'un bon smartphone, avec quelques petites concessions. Celles que j'ai repérées dans ce Nord 2 semblent à nouveau bien minces: il n'y a pas de charge sans fil ni d'étanchéité certifiée, tandis que la partie photo est un peu moins riche que les grands flagships (tout en embarquant cependant un capteur principal parmi les meilleurs de l'année).

Le design n'est pas une concession, mais celui du OnePlus Nord 2 n'est pas des plus originaux. Tout en courbe, avec un cerclage chromé et un ilot de capteurs de la même couleur que le dos en verre: c'est assez classique en 2021. Il y a heureusement un choix de couleur et de texture original: un gris finition 'brossée' et un vert finition 'cuir' (qui ne sera pas dispo en Belgique), à côté du bleu brillant que j'ai testé.





Une belle fiche technique

Pour le reste, on est dans la cour des grands… Enfin, pas tout-à-fait, car OnePlus se lie, pour une fois, à MediaTek, un fabricant de puce taïwanais qu'on retrouve d'habitude dans l'entrée de gamme. Mais le chinois a puisé dans le haut du panier de l'assortiment, la nouvelle puce Dimensity 1200, qui embarque la 5G. Et il l'a un peu adaptée pour en tirer quelques fonctions d'intelligence artificielle (optimisation des photos, des vidéos, de la batterie et du processeur). A l'usage, je n'ai remarqué aucun ralentissement, tout est très fluide, comme prévu (le slogan de OnePlus étant 'fast & smooth', 'rapide et fluide', c'est plutôt logique).

Il y a 8 ou 12 GB de RAM et 128 ou 256 GB de stockage interne. Donc même dans la plus petite configuration, vous êtes tranquille. Les gros joueurs préféreront sans doute celle avec 12 GB de mémoire vive (la version 12/256 coûte 499€).

L'écran n'est pas en reste même si c'est plus classique. Il s'agit d'une bonne dalle de type AMOLED de 6,43" de diagonale, avec une définition dite Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Petite touche d'originalité: OnePlus a ajouté une fonction d'upscaling (amélioration de la définition des vidéos) pour YouTube, Snapchat et Instagram. Il y a également une amélioration des couleurs sur quelques applications, mais c'est difficilement perceptible.

Quant à la photo, on peut compter sur un excellent capteur principal signé Sony, montant à 50 MP et surtout, étant stabilisé. Il est assez balaise, même dans la pénombre. L'application photo du OnePlus Nord 2 a été remaniée, et il y a des petites options intéressantes comme l'amélioration automatique via des algorithmes détectant la scène (AI), ou encore un mode Dual View pour les vidéos (vous filmez avec l'avant et l'arrière, les deux carrés s'empilent à la verticale). L'autre capteur sert pour le grand angle, mais il n'est que de 8 MP, donc les photos ne seront pas dingues… Le dernier ne sert qu'aux photos noir et blanc. La bonne surprise vient du capteur frontal pour les selfies: il s'agit d'un Sony IMX615 de 32 MP, la plus haute résolution pour une telle caméra sur un OnePlus.

Gros point fort par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix: la charge ultra rapide Warp Charge 65 (la batterie est divisée en 2 pour retrouver 100% d'autonomie en 35 minutes seulement).

Au niveau du logiciel, OxygenOS a subi quelques légers aménagements dans sa version 11.3 mais reste une valeur sûre: simple, intuitif et fluide. Je n'ai pas remarqué de rapprochement avec ColorOS, la surcouche des smartphones "frères" Oppo.





Conclusion

Comme toujours, on ne prend pas de risque avec les OnePlus Nord. Qu'il s'agisse des modèles entrée de gamme comme le CE sorti récemment, ou avec le 2 dont on a parlé aujourd'hui et qui est davantage 'milieu de gamme', il s'agit de smartphones affichant l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

A 399€ pour la version avec 8 GB de RAM et 128 GB de stockage interne (c'est largement suffisant pour 90% des utilisateurs), le Nord 2 est fluide et rapide, élégant et discret, et prend de bonnes photos en mode standard. Il ne révolutionne rien, cependant, et devra faire face à une concurrence de plus en plus féroce dans cette gamme de prix, où Xiaomi grignote beaucoup de parts de marché, et où Samsung commence à proposer des modèles de bonne facture. Le "frangin" Oppo n'est pas loin non plus: à 399€, il y a actuellement les Find X3 Lite dans le commerce, qui ont de belles qualités et une fiche technique plus ou moins similaire. Enfin, le OnePlus Nord CE sorti il y a 1 mois, à 299€, affiche lui aussi un excellent rapport qualité-prix.

Bref, vous avez l'embarras du choix et contrairement à 2020, le OnePlus Nord 2 n'est plus l'unique référence 'qualité-prix' du marché à mes yeux. C'est un vrai OnePlus, à n'en pas douter, mais ce n'est plus LE vrai OnePlus, vu que la gamme s'est fortement élargie ces 12 derniers mois.

Cependant, le Nord 2 a des arguments supplémentaires par rapport aux concurrents cités: 2 mises à jour majeures promises (donc Android 12 en 2022 et Android 13 en 2023), 3 ans de mises à jour de sécurité et surtout, la charge ultra-rapide Warp Charge 65, rare dans cette gamme de prix.

Le OnePlus Nord 2 sera disponible en Belgique le 28 juillet chez Proximus, Fnac, Vandenborre et Krefel.