Tests antigéniques Covid dans les pharmacies: plus de 46000 citoyens en dix jours

Afin de pouvoir répondre à l'importante demande pour les départs en vacances (la plupart des pays exige soit la vaccination, soit la preuve qu'on a eu la maladie dans les six mois précédents, soit un test négatif) et éviter la surcharge des centres de tests et laboratoires privés, les autorités belges ont autorisé la pratique des tests antigéniques Covid directement en pharmacie. Ces tests donnent un résultat en 15 minutes qui est alors transmis par le pharmacien à Sciensano, l'institut de santé publique. Environ 4 heures plus tard, le résultat est disponible sur le certificat européen Covid et le voyageur peut donc traverser la frontière.

Les tests antigéniques ont démarré en pharmacie le 12 juillet dernier. Dix jours plus tard, le bilan est extrêmement positif puisqu'un total de 46539 citoyens ont déjà bénéficié du service (du 12/7 au 21/7 inclus), soit entre 6000 et 10000 tests/jour. Estimé initialement à 1000, le nombre de pharmacies où ont été faits des tests a dépassé les 1400. "Il s'agit d'une capacité de tests non négligeable offerte par les pharmacies. Cela permet d'alléger le travail de test des centres et laboratoires ainsi que des médecins généralistes", s'est réjoui l'Association Pharmaceutique Belge.

Importante précision, les tests antigéniques ne sont pas remboursés, au contraire des tests PCR pour lesquels, en plus du remboursement, chaque Belge a même droit à deux tests gratuits.

Le test antigénique est basé sur un autre principe que le test PCR. Ce dernier détecte le matériel génétique du virus (son ARN). Le test antigénique, lui, détecte des protéines propres au virus. Pour les deux types de test, le prélèvement est le même, il se fait avec un écouvillon dans les narines. Le prélèvement est placé ensuite dans un liquide dit d'extraction. Quelques gouttes du mélange sont placées sur une petite plaquette qui comporte des anticorps spéciaux qui se lient aux antigènes (comme une clef qui entre dans une serrure). S'il y a bien des antigènes du virus, il y aura association antigène-anticorps, ce qui provoquera une réaction chimique entraînant l'apparition d'une couleur. S'il n'y a pas d'antigènes Covid, les anticorps de la plaquette ne se lieront à rien du tout et donc aucune couleur ne se dévoilera.