"Une célébration très émouvante": le message de la princesse Delphine après avoir assisté au défilé depuis la tribune royale

Ce 21 juillet, le défilé à l'occasion de la fête nationale s'est déroulé sur la place des Palais à Bruxelles. Au lendemain de la journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont frappé le pays la semaine dernière, l'événement avait été placé sous le signe de la sobriété.

La princesse Delphine et son mari Jim O'Hare se trouvaient pour la première fois dans la tribune aux côtés du prince Laurent (sans son épouse Claire) et de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Sur son compte Instagram, la princesse Delphine a réagi. "La célébration du 21 juillet a été très émouvante. De nombreux défis à relever mais un sentiment d'espoir grâce à la solidarité belge", a-t-elle écrit.

La princesse a également remercié les créateurs des vêtements qu'elle arborait fièrement en ce jour de fête nationale. Pour ce jour si spécial, Delphine a opté pour une robe et un chapeau assortis signés Siré Kaba, la créatrice de la marque Erratum Fashion. Il s'agit d'une marque belge mais inspirée par l'Afrique, avec l'utilisation de "textiles africains valorisés", comme nous vous l'expliquions ici.