A Liège, des restaurateurs et des bénévoles fournissent 5.000 repas par jour aux sinistrés: "Depuis lundi, on a eu des dons énormes"

Après les inondations, l'élan de solidarité et de générosité se poursuit et ne faiblit pas. Plusieurs restaurateurs et bénévoles sont rassemblés avec un objectif: fournir 5.000 repas chaud par jour aux sinistrés et aux bénévoles. Reportage Vincent Jamoulle, David Muller.

Au départ, des chefs fournissaient 150 repas par jour dans la cuisine d’un restaurant à Liège. Ensuite, face à l’affluence de dons alimentaires et surtout face à la demande, il a fallu voir plus grand. Ils ont rapidement déménagé dans la cuisine d’une école à Jupille qui s'est transformée en fourmilière 100% bénévole.

"Le problème, c’est vraiment le dispatching dans les centres"

"Je vous avoue qu’on s’est fait un peu dépassés par les événements parce qu’on a énormément de gens qui viennent nous aider, de gens qui viennent nous livrer. Maintenant, on peut produire jusqu’à 5.000 repas par jour. Le problème, c’est vraiment le dispatching dans les centres car c’est organisé par personne. Du coup, c’est très compliqué pour nous. On envoie carrément nos bénévoles sur le terrain dans des voitures avec parfois des groupes électrogènes et des micro-ondes pour pouvoir réchauffer pour les gens", explique Charlotte Depierreux, cheffe-cuisinière.

"Depuis lundi, on a eu des dons énormes"

Un camion apporte par exemple de la nourriture prévue pour un camp scout annulé. Les dons viennent de partout. "Depuis lundi, on a eu des dons énormes de la part de Makro, Metro, Solucius, etc. On a eu beaucoup de particuliers aussi qui viennent nous amener tout ce qu’ils peuvent", souligne Gaultier Remi, cuisinier.

Cuisson des hamburgers, épluchage des œufs, confection des tartines, empaquetage des repas: une soixantaine de bénévoles assurent le service jusque tard dans la nuit. Thérèse et Cécile viennent de Mons. Elles livreront des repas: "On pensait qu’on allait rester en cuisine mais comme il manque de véhicules et qu’elle a une grosse voiture. Pour nous c’est important d’être là".

"Cela fait du bien d’être aidée"

A Angleur, 150 repas et boissons ont été livrés. "Cela fait du bien d’être aidée. Ce n’est pas évident mais je suis toujours là donc c’est bien", témoigne une habitante sinistrée.

Aujourd’hui, après les dégâts c’est la chaine de solidarité mise en place spontanément en moins d’une semaine qui impressionne.