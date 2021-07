Ruée sur des dosettes de café tombées sur l'autoroute en France: des automobilistes se précipitent pour les ramasser (vidéo)

Une cargaison tombée d'un camion accidenté a fait des heureux jeudi après-midi sur l'autoroute entre Bâle et Mulhouse (Haut-Rhin): plusieurs automobilistes se sont arrêtés pour ramasser des centaines de dosettes de café tombées sur l'autoroute, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie.



"Un embouteillage s'est créé en raison du passage du Tour d'Alsace" cycliste au niveau de la sortie Sierentz de l'autoroute A35, raconte à l'AFP le major Eric Chevallier, commandant du peloton autoroutier de Rixheim.



"Un camion qui arrivait n'a pas vu deux autres camions arrêtés devant lui. Il a réussi à les éviter mais il a éventré tout le côté droit de sa remorque et les capsules de Nespresso sont tombés sur 400-500 mètres", poursuit-il.



"Les gens s'arrêtaient pour ramasser les capsules, mais ça n'a pas duré éternellement parce qu'après nous sommes arrivés sur les lieux. Je pense que les gens ont vu que c'était des capsules Nespresso, donc au prix de la capsule ils se sont dit: +on se sert+", ironise M. Chevallier.



Une vidéo publiée sur le compte Twitter "Info Trafic Alsace" montre les automobilistes arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence ramasser des dosettes tombées sur plusieurs centaines de mètres, certains repartant même avec plusieurs cartons sous le bras.



Malgré l'imprudence des automobilistes, aucun blessé n'est à déplorer. Les gendarmes n'ont procédé à aucune interpellation.