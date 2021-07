Collision entre deux voitures à Anderlecht: trois femmes et un bébé hospitalisés

Les pompiers de Bruxelles ont désincarcéré deux femmes victimes d'un accident impliquant deux voitures qui s'est produit vendredi soir vers 21h00 au carrefour formé par le quai de Willebroeck et la place des Armateurs, a indiqué samedi matin leur porte-parole Walter Derieuw. Trois femmes et un bébé ont été transportés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.



Une des deux voitures impliquées dans l'accident a terminé sur le flanc gauche. La conductrice était coincée dans l'habitacle. Les pompiers ont dû découper le toit pour la sortir du véhicule. Elle a ensuite été évacuée vers l'hôpital. La conductrice du deuxième véhicule était sortie de la seconde voiture impliquée avec son bébé à l'arrivée des secours sur place. En état de choc, ils ont tous deux été transportés à l'hôpital pour des examens complémentaires. Il y avait également une passagère à l'arrière de cette dernière voiture. Le médecin du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) présent sur les lieux a demandé aux pompiers de la désincarcérer en raison de ses blessures. Elle a été transférée à l'hôpital sous supervision médicale dans le véhicule du SMUR. Son pronostic vital n'est pas engagé. La police de Bruxelles-Ixelles avait instauré un large périmètre de sécurité pour permettre aux secours de réaliser leur intervention dans de bonnes conditions. Des agents ont également procédé aux constatations d'usage. Au total, 19 pompiers ont été mobilisés avec entre autre trois ambulances, un camion de désincarcération et un SMUR.