 Une lagune de Patagonie devient rose à cause de la pollution (PHOTOS)

Triste spectacle en Argentine. Une lagune de Patagonie a été contaminée par un liquide industriel. Le phénomène a suscité l'inquiétude des habitants de la région. A l'origine de l'incident, un permis accordé aux entreprises de pêche de déverser leurs déchets dans la lagune de Corfo, près de la ville de Trelew.

"La coloration est due à un conservateur, le sulfite de sodium. C'est un antibactérien qui contamine également les eaux de la rivière Chubut et les eaux des villes de la région. La loi ordonne le traitement de ces liquides avant leur rejet", a précisé l'ingénieur en environnement et virologue Federico Restrepo, un expert colombien qui vit et travaille dans le pays.

Les habitants ont signalé de odeurs nauséabondes et une prolifération d'insectes depuis l'apparition de la couleur rose.

Sebastian de la Vallina, le secrétaire à la planification de la commune de Trelew a déclaré qu'une 'chose aussi grave ne peut être minimisée".