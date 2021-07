Les orages s'abattent, la province de Namur fortement touchée: "C'est la folie"

Suite à une après-midi plutôt calme, les orages annoncés se sont finalement abattus ce samedi en début de soirée. Vers 19h, nous avons commencé à recevoir plusieurs messages via notre bouton orange Alertez-nous, surtout d'habitants de la province de Namur.

Contactés par nos soins, le commandant de la zone de secours NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Éghezée) nous a confirmé être "en plein dans les inondations". "Nous menons plusieurs dizaines d'interventions. Surtout pour des caves ou des routes inondées à différents endroits. Nous espérons que la pluie va se calmer", a confié Pierre Bocca vers 19h30. "C'est la folie", nous a indiqué un autre pompier.

Nous avons également tenté de joindre la zone de secours Dinaphi, qui couvre le sud de la province, sans succès. Vu les images reçues de nombreux témoins, les pompiers sont très occupés.

Voici vos témoignages des intempéries

"Quatrième inondation en un mois et demi entre Lustin et Assesse. s communes ont été contactées à chaque fois et aucun retour! Rien n’est fait pour éviter ça ! Nous sommes encore bloqués chez nous avec des dégâts...", a déploré Marine.

"Inondé à Namur", nous a envoyé un habitant.

"Inondations à Namur!", nous a écrit Hugo.

"De mémoire de Dinantais, j'ai jamais vu ça", a publié sur Facebook Richard Fournaux, l'ancien bourgmestre de la Ville.

"Bouvignes (Dinant) à l'instant", nous a envoyé un témoin à 19h27.

"La N5 Charleroi vers Couvin est inondée", nous a transmis Marie-Reine.

"Inondations à Emines routes bloqués … inondées", nous a envoyé Angélique.

"Nouveaux dégâts en début de soirée dans le village de Sosoye, entité d'Anhée. Le ris de Biert à de nouveau débordé", nous a écrit un témoin.