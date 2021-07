Un homme retranché sur un toit à Tournai se rend après cinq heures de négociations

Un homme retranché sur le toit d'une maison située le long de la chaussée de Courtrai à Tournai, menaçant de se jeter dans le vide, est finalement descendu après cinq heures de négociations avec la police et les services de secours.



L'homme s'est retranché sur le toit de cette maison et a longtemps refusé de descendre, jetant des tuiles sur les passants et les policiers qui tentaient de le dissuader de se jeter dans le vide.

Pendant près de cinq heures, des policiers ont négocié avec lui. Finalement, l'homme a accepté de descendre dans une nacelle tendue à plus de dix mètres de haut, vers 19 heures.

La chaussée, très fréquentée, a été fermée à la circulation le temps de l'intervention de la police.