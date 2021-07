"Je me suis demandé ce que je faisais là": "très embarrassé", le prince Laurent évoque sa présence au défilé du 21 juillet

Au vu des évènements récents vécus par de nombreux belges sinistrés suite aux inondations, le prince Laurent n'était pas tout à fait à l'aise d'être présent lors des festivités du 21 juillet.

Le prince Laurent de Belgique a accordé une interview à nos confrères et consoeurs de Sudpresse. Il revient sur le défilé du 21 juillet, lors de la fête nationale, qui a eu lieu durant des circonstances très difficiles pour le pays, juste après des inondations meurtrières dans plusieurs provinces la semaine dernière.

Ce contexte n'a pas manqué de toucher le prince Laurent. "Je me suis dit : 'que c'est triste !'", confie-t-il à Sudpresse. "Les catastrophes naturelles ne touchent en général que les plus démunis, beaucoup moins les nantis. J'étais très embarrassé d'être dans cette tribune, je me suis demandé ce que je faisais là au lieu d'être un ou deux jours sur le terrain."

Il a également exprimé sa gratitude pour les personnes qui aident les sinistrés, notamment les bénévoles, les services de secours, ou encore la Croix-Rouge. Engagé dans les causes environnementales, le prince Laurent a aussi réaffirmé l'importance de lutter contre le réchauffement climatique. Il qualifie cette catastrophe de "écologique, économique et sociale."