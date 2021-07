Intempéries: les fortes pluies provoquent des inondations à la Côte

De fortes précipitations ont causé des inondations lundi matin à Nieuport, en Flandre-Occidentale. Certaines rues et plusieurs caves ont été inondées, a indiqué le bourgmestre de Nieuport, Geert Vanden Broucke (CD&V). Les pompiers ont pris plusieurs heures pour pomper et évacuer l'eau.



Les pompiers de Nieuport ont reçu, lundi matin à partir de 06h00, 23 appels de personnes victimes d'inondation. Il s'agissait surtout de rues et de caves inondées. Le camping Kompas, dans l'arrondissement de Sint-Joris, a également été touché. "Les pompiers sont toujours occupés à évacuer l'eau. Des tentes ont été inondées", explique le bourgmestre Geert Vanden Broucke. "Énormément d'eau est tombée sur une très courte période de temps, mais nous avons pu rapidement intervenir. Entre-temps, les problèmes ont pu être réglés. Tant que la pluie reste relativement calme, nous ne prévoyons pas de problèmes majeurs."

Le code orange est de vigueur lundi après-midi pour la province de Flandre-Occidentale. Localement, il peut encore tomber beaucoup de pluie en très peu de temps.