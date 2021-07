Après la grève de la faim, plusieurs centaines de sans-papiers font la file devant la zone neutre

Les 430 sans-papiers grévistes avaient décidé ce mercredi 21 juillet d'arrêter leur grève de la faim et de la soif. Rassemblés dans des universités, et à l'Église du Béguinage à Bruxelles depuis plusieurs mois, ces personnes sans-papiers avaient, via leurs porte-paroles, rencontré le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V). Cette rencontre avait abouti à un accord, dont les tenants et aboutissants n'ont jusqu'ici pas été communiqués.

Selon le secrétaire d'État, la seule possibilité qu'il a offerte aux sans-papiers était la mise en place d'une zone neutre, où ils pouvaient discuter de l'avancée de leur dossier sans risquer d'être interpellés par la police. Depuis, ils sont des centaines à faire la file devant cette zone neutre établie près de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Ce matin encore, plusieurs centaines étaient présents pour rencontrer les travailleurs sociaux.

La police était également sur place, pour contrôler les foules, mais avec l'interdiction d'interpeller ces personnes pour défaut de papiers.