Enorme explosion sur un site chimique à Leverkusen: "danger extrême" selon l'app d'alerte allemande (vidéos)

Une explosion d'origine inconnue sur un site d'entreprises chimiques à Lerverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne, causait mardi un important dégagement de fumée face auquel les résidents de la zone étaient priés de garder portes et fenêtres fermées, ont indiqué les responsables du site.



"Pour une cause jusqu'alors inconnue, une explosion s'est produite dans le Chempark Leverkusen", selon un message posté sur le compte twitter de ce parc d'entreprises chimiques qui se présente l'un des plus grands d'Europe pour ce secteur.



"Les résidents sont priés de se rendre dans les pièces fermées et de garder les portes et les fenêtres fermées", ajoute ce message précisant qu'une intervention des pompiers était en cours



L'événement a été classé dans la catégorie "danger extrême" par l'application nationale d'alerte catastrophe Nina.



Selon plusieurs médias, l'explosion s'est produite sur un site de traitement de déchets.



La police de Cologne a mentionné sur son compte twitter "des dégâts importants" et indiqué que plusieurs portions d'autoroute avaient été fermées.