"Super gaspillage": Gabrielle dénonce l'éclairage nocturne d'un bâtiment à Bruxelles

"Il n'y a pas de raisons que ces lumières restent allumées", s'indigne Gabrielle. Cette Bruxelloise nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Un bâtiment flambant neuf situé en face de chez elle laisse durant la nuit les lumières allumées sur plusieurs étages comme en témoigne le cliché qu'elle nous a fait parvenir.

Le bâtiment se trouve avenue du Roi Albert II à Bruxelles-Ville.

Fin juin, cet éclairage nocturne intempestif l'importunait déjà depuis plusieurs semaines. "La nuit, je me lève et cela éclaire mon salon. Ça éclaire tout. C'est très puissant alors que le bâtiment est à 50 mètres", fait savoir Gabrielle qui ajoute que "c'est écœurant, c'est un super gaspillage."

Une erreur humaine à l'origine

Après plusieurs recherches, il s'avère que le bâtiment pointé du doigt par Gabrielle est inoccupé pour le moment. Et pour cause, l'édifice entre dans sa dernière phase de construction. Cet éclairage nocturne n'a pas lieu d'être et est dû à "une erreur humaine", a reconnu Katrien Huygens, responsable communication du groupe Immobel en charge de ce projet d'immeuble appelé Möbius.

Affaire classée

Le groupe Immobel fait appel à un constructeur pour les travaux. Les ouvriers et les responsables du chantier auraient oublié durant plusieurs semaines d'éteindre ces lumières en fin de journée. "Ce n'est pas la volonté d'Immobel. Nous avons pris contact avec notre constructeur. Normalement, c'est résolu", nous expliquait il y a quelques jours Katrien Huygens. De son côté, Gabrielle nous confirme que depuis son retour de vacances mi-juillet, les lumières sont restées éteintes durant la nuit.



©Google Street View - Le bâtiment de jour

Un plan climat

A Bruxelles- Ville, la commune est dotée d'un échevinat spécialement dédié au climat. Au cabinet de l'échevin Benoit Hellings, cet écart du constructeur n'a pas fait l'objet d'un signalement. Els Wauters, porte-parole du cabinet, ébruite: "Nous n'étions pas au courant. (…) La Ville De Bruxelles veut se montrer exemplaire en matière d'énergie. Il y a un plan climat, on travaille dessus et on voudrait associer les nombreuses entreprises qui se situent sur notre territoire." Des subsides sont mêmes envisagés pour mettre en contact les entreprises sur le territoire de la commune avec "des acteurs de l'économie d'énergie", informe-t-on.