La Belgique poursuit son "plan été": voici les nouvelles mesures sanitaires publiées au Moniteur belge

Le Comité de Concertation de lundi dernier avait annoncé la couleur : la Belgique poursuit son "plan été" mais renforce la vigilance. Les nouvelles mesures sanitaires ont été publiées au Moniteur Belge. À travers celui-ci, on en apprend un peu plus sur le déroulement des grands évènements.

Dès MAINTENANT

L'interdiction de se rendre en Belgique pour les personnes n’ayant pas la nationalité belge ou leur résidence principale en Belgique et qui se sont trouvées à un moment quelconque au cours des 14 derniers jours sur le territoire d'un pays classé comme zone à très haut risque, est désormais limitée aux pays tiers (pays ne faisant partie ni de l'Union européenne, ni de l'espace Schengen).

Dès LE 30 JUILLET

Shopping

La restriction quant au nombre maximum de clients dans les magasins et les centres commerciaux sera levée à partir du 30 juillet. En ce qui concerne les grands magasins et les centres commerciaux, il ne sera en outre plus obligatoire de prévoir un contrôle d'accès.

Dès LE 13 AOÛT

Un "covid safe ticket" fera son apparition. Il pourra être utilisé pour les événements de plus de 1.500 personnes en extérieur. Pourront recevoir ce ticket les personnes vaccinées depuis plus de deux semaines, qui présentent un certificat de rétablissement ou un test négatif récent.

Par extension, possibilité de retrouver du public à pleine capacité dans les stades de football.

Dès LE 1ER SEPTEMBRE

Sport

A partir du 1er septembre, l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air (CO2) est obligatoire dans les espaces clos communs de tous les établissements relevant du secteur sportif.

Le compartimentage du public présent au sein d’une infrastructure sportive lors de compétitions sportives organisées à l’extérieur, est déjà autorisé sous certaines conditions. À partir du 1er septembre, un compartimentage au sein d’une infrastructure sportive pourra également être appliqué tant à l’intérieur pendant une compétition sportive qu’à l’extérieur lors d’événements, de représentations culturelles ou autres, d’entraînements sportives et de congrès, à condition que le public présent dans les différents compartiments, ne soit pas mélangé, avant, pendant et après l’activité organisée. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée doivent être prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l’infrastructure sportive.

Culture

L’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air (CO2) est obligatoire à partir du 1er septembre dans les établissements relevant du secteur événementiel.

Événements

Possibilité de réunir jusqu'à 75.000 personnes en intérieur. Aucune heure de fin ne s’applique aux événements de masse. Au cas où des activités horeca serait exercées, celles-ci doivent être interrompues à 01h00.