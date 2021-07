Quatre milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

(Belga) Plus de quatre milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de sources officielles.

Les injections mondiales ont légèrement ralenti: ce quatrième milliard a été atteint en 30 jours, alors qu'il n'avait fallu que 26 jours pour atteindre le précédent. Les premier et deuxième milliards avaient été atteints respectivement en environ 140 et 40 jours. Quatre doses sur dix administrées (1,6 milliard) l'ont été en Chine. L'Inde (451 millions) et les Etats-Unis (343 millions) complètent le podium en valeur absolue. Mais rapporté à la population, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, c'est au Proche-Orient que se trouve le champion de la vaccination: les Emirats arabes unis. Ils ont administré 168 doses, premières et deuxièmes, pour 100 habitants. L'Uruguay (137) et Bahreïn (134) se classent deuxième et troisième. Les Emirats approchent les 70% de population complètement vaccinée, l'Uruguay et Bahreïn dépassent les 60%. Suivent dans le peloton de tête le Qatar, le Chili et le Canada (129 doses pour 100 habitants), Israël (128), Singapour (125), le Royaume-Uni, la Mongolie et le Danemark (124), ainsi que la Belgique (121). Ces pays dépassent plus ou moins largement les 50% de population complètement vaccinée (entre 52% et 63%). La Chine (111), les États-Unis (104) et l'Union européenne (103) ne sont pas loin. Les Etats-Unis et l'UE ont complètement immunisé près de la moitié de leur population, tandis que la Chine ne communique pas cette donnée. Si la plupart des pays pauvres ont désormais commencé à vacciner, principalement grâce au mécanisme Covax (OMS, alliance Gavi et coalition Cepi) et récemment grâce à des dons de doses inutilisées par les pays riches, la vaccination anti-Covid reste très inégalitaire: les pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 97 doses pour 100 habitants, contre seulement 1,6 dose dans les pays à "faible revenu". En moyenne, 52 doses ont été injectées pour 100 habitants de la planète. Quatre pays n'ont toujours pas démarré leur campagne: le Burundi, l'Erythrée, Haïti et la Corée du Nord. Malgré les polémiques dont il a fait l'objet, le vaccin d'AstraZeneca/Oxford, administré dans 79% des pays et territoires qui vaccinent (au moins 171 sur 217), est le plus diffusé dans le monde. (Belga)