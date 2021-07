JO-2020 - Gym: même sans Biles, Lee poursuit la tradition américaine

En l'absence de la superstar de la gymnastique Simone Biles, forfait pour le concours général de gymnastique des Jeux olympiques de Tokyo, sa compatriote Sunisa Lee lui a succédé jeudi et perpétué la domination américaine dans l'épreuve qui dure depuis 2004 sans interruption.

Après son retrait en pleine compétition mardi soir, autre image un peu surréaliste jeudi dans l'Ariake Gymnastics Center de Tokyo: Simone Biles était en tribunes pour encourager ses deux compatriotes Sunisa Lee et Jade Carey qui l'a remplacée.

A 18 ans et dès ses premiers JO, Lee n'a pas craqué sous la pression et a répondu présent: elle a devancé avec 57,433 points la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 points) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 points).

Avant elle, Carly Patterson, en 2004, Nastia Liukin, en 2008, Gabrielle Douglas, en 2012, et Biles en 2016, ont remporté ce qui est considéré comme le titre le plus prestigieux de la gymnastique.

En juin, lors des sélections US pour les JO, Lee était passée devant Simone Biles à l'un des concours, un fait rare tant toutes les compétitrices, aussi bien américaines que mondiales, n’escomptent souvent qu'une place de deuxième lorsqu'elles sont opposées à la quadruple champion olympique.

La Française Mélanie De Jesus Dos Santos a fini 11e, alors qu'elle avait terminé 8e en qualifications. Elle s'est montrée en deçà de son niveau à la poutre alors qu'elle a été sacrée championne d'Europe au printemps dernier. De même au sol, ou elle a remporté l'or européen en 2018 et 2019.

La deuxième Française en lice, Carolann Héduit, 17 ans, s'est glissée juste derrière elle à la 12e place.

Simone Biles, cinq médailles à Rio, a stoppé sa compétition mardi soir après un saut raté. Elle a expliqué avoir besoin de préserver sa santé mentale et son bien-être, et aussi être victime de pertes de repères dans l'espace.

Elle n'a pas encore fait savoir si elle allait participer aux quatre finales pour lesquelles elle s'est qualifiée (saut, poutre, sol, barres asymétriques) et qui débutent dimanche. La fédération américaine de gymnastique avait indiqué mercredi qu'elle allait subir une évaluation médicale quotidienne.

Assise en tribune avec d'autres filles de l'équipe, elle est restée encourager ses compatriotes jusqu'au bout mais aussi les autres concurrentes, applaudissant l'exercice au sol d'Angelina Melnikova et de Rebeca Andrade.

Comme dans les finales par équipe, hommes et femmes, la victoire s'est encore dessinée au dernier moment lors de la dernière rotation.

L'Allemande Kim Bui avait, comme en qualification, revêtu une combinaison intégrale pour la compétition.