Incendie rue Dossin à Liège

(Belga) Les pompiers de Liège ont été requis ce jeudi pour un feu de toiture rue Dossin, dans le quartier des Guillemins, à Liège peu avant 18h, ont indiqué les hommes du feu.

Des éléments de la toiture, notamment des corniches, étaient la proie des flammes quand les secours sont arrivés sur les lieux. L'incendie a été très vite maîtrisé et les dégâts sont limités. Il n'y a pas de blessé. L'intervention rapide a permis que les flammes ne se propagent pas au reste de la toiture et à l'habitation proprement dite. Des travaux pourraient être la cause de ce sinistre. (Belga)