Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: sept Belges adultes sur 10 sont désormais vaccinés

Entre le 20 et le 26 juillet, 1.469 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 4% par rapport à la semaine précédente.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 175,3 sur 14 jours.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction du virus, basé sur le nombre d'hospitalisations, est quant à lui de 1,18. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

TESTS

Près de 58.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 2,8%.

VACCINS

Sept Belges adultes sur 10 sont désormais vaccinés, ce qui représente 6,5 millions de personnes dans le pays qui ont reçu les doses uniques ou doubles nécessaires à une vaccination complète, selon le rapport épidémiologique de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi à l'aube. Parmi les Belges de plus de 18 ans, 70,1% sont pleinement vaccinés et 83,3% ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19 (soit près de 8 millions de personnes). En Wallonie, à Bruxelles et en communauté germanophone, les pourcentages d'adultes entièrement vaccinés sont de 69%, 53% et 68%, contre 73% en Flandre.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 33,1 par jour entre le 23 et le 29 juillet (+23%).

Total: 318 lits (+10%) sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, dont 93 en soins intensifs (+12%).

DÉCÈS

Entre le 20 et le 26 juillet, 2 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+114%).