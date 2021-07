Mounir décède dans des circonstances floues après une arrestation à Schaerbeek: voici les premiers éléments

Mounir, un homme âgé entre "25 et 30 ans maximum", selon notre source, serait décédé à la suite d'une interpellation à Schaerbeek dans la nuit de mercredi à jeudi. La porte-parole adjointe de la zone de police Bruxelles-Nord confirme le décès mais précise que Mounir "semblait sous l'influence de substances". Il a donc directement été amené à l'hôpital où il est décédé le lendemain en fin d'après-midi, d'après les informations de la police.

"Meurtre d'un jeune homme connu des services de police à Schaerbeek [...] C'est injuste, même si la personne est connue des services, c'est pas une raison de le tuer", nous écrivait Yassine ce jeudi aux alentours de 21h via le bouton orange Alertez-nous. Ce jeune schaerbeekois de 25 ans a souhaité nous alerter pour que nous enquêtions sur la mort floue de Mounir survenue après une intervention policière dans la nuit de mercredi à jeudi.

Que s'est-il passé ?

Une hémorragie interne d'après notre alerteur

"C'est un gars de mon quartier, je le connais depuis tout petit", débute Yassine, contacté par téléphone. "Il était très connu des services de police. Il a été arrêté en soirée avant-hier (mercredi soir) pour X raison, je ne la connais pas. Mais il a ensuite été tabassé à mort et transféré à l'hôpital", selon Yassine. Toujours d'après lui, Mounir aurait ensuite "fait une hémorragie interne et est décédé le matin même (jeudi) à l’hôpital". Yassine n'a pas été témoin de la scène, il a appris la triste nouvelle par des gens de son quartier qui pleuraient le décès de Mounir.

Un arrêt cardiaque d'après la zone de police Bruxelles-Nord

Contactée, la porte-parole adjointe de la zone de police Bruxelles-Nord confirme qu'une intervention policière a bien eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi rue du Brabant à Schaerbeek après que des témoins ont appelé la police. "Nos services sont intervenus pour une personne nue sur la voie publique qui était en train d’endommager un véhicule", précise la porte-parole adjointe. "La personne semblait fort agitée et sous l'influence de substances" et a même vomis sur la voie publique, d'après les informations communiquées par la zone de police.

"Les policiers ont donc appelé une ambulance" sur le lieu de l'intervention afin de le prendre en charge au vue de son état d'agitation, explique la porte-parole adjointe. Durant le transfert entre le lieu de l'intervention et l'hôpital, "le jeune homme a eu un arrêt cardiaque" dans l'ambulance, toujours selon les informations de la police. Les secours l'ont "par la suite réanimé mais il est décédé de ses blessures à l’hôpital en fin d'après-midi", ajoute la porte-parole adjointe.

Une autopsie demandée par le Parquet pour déterminer les circonstances de sa mort

Sur demande du Parquet, un médecin légiste effectuera une autopsie du corps de Mounir afin de "déterminer les circonstances exactes du décès", termine la porte-parole adjointe de la zone de police Bruxelles-Nord. Une autopsie qui "peut prendre plusieurs semaines" avant les résultats complets à cause des nombreux examens qui devront être réalisés comme "une analyse toxicologique", détaille la porte-parole du Parquet de Bruxelles.

Pour le moment, difficile donc de savoir comment est véritablement décédé Mounir. Et surtout, à cause de quoi. L'autopsie devra donc permettre d'en savoir plus sur les circonstances de sa mort. Il faudra attendre plusieurs semaines avant d'en déterminer les causes exactes. Et selon Yassine, ce flou autour de la mort de Mounir va venir raviver le décès d'Ibrahima (ndlr, Ibrahima, 23 ans, est décédé des suites d'une intervention de la police Bruxelles-Nord au mois de janvier) chez les habitants du quartier. "Il va y avoir des émeutes comme avec Ibrahima", estime ce jeune Schaerbeekois.