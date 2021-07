Louvain: une femme ayant craché sur un employé de Securail condamnée à 10 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné vendredi une femme à 10 mois de prison et 800 euros d'amende pour avoir craché sur un employé de Securail et l'avoir agressé en juillet 2020. Elle avait agi de la sorte après que la victime lui eut demandé de respecter les mesures sanitaires. Elle devra également s'acquitter d'un peu moins de 550 euros de dommages et intérêts à Securail et à son employé.



Un agent de l'entreprise de sécurité ferroviaire avait réprimandé la prévenue, dans le tunnel sous-terrain de la gare de Louvain, car elle ne portait pas de masque buccal. Elle a refusé de porter une protection faciale. Les agents de Securail l'ont interpellée en attendant la police mais elle s'est rebellée. Elle a griffé, mordu et craché au visage d'un employé de Securail, qui a été en incapacité de travail pendant plusieurs jours. La prévenue a déjà 46 condamnations inscrites dans son casier judiciaire, dont cinq pour des faits de coups et blessures. Absente de son procès, la prévenue a écopé de 10 mois de prison.