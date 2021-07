Le MR veut examiner l'efficacité des secours fédéraux face aux inondations

(Belga) Le MR a réclamé vendredi la réunion dès la rentrée parlementaire - voire plus tôt - d'une commission conjointe Intérieur et Défense à la Chambre, afin d'interroger "l'efficience et la performance des services de secours" fédéraux dans la réaction aux inondations meurtrières qui ont frappé la Wallonie à la mi-juillet.

"Nous avons besoin d'un point de contrôle parlementaire sur les manquements et les difficultés constatés", a indiqué au nom de son groupe le député Denis Ducarme, qui est membre des deux commissions concernées. Le réformateur s'interroge sur la rapidité d'arrivée et d'exécution des secours, sur la qualité du matériel mis à leur disposition, sur la coordination des services pendant la phase fédérale de crise, sur le recours à la réserve de la police fédérale, etc. Parmi les exemples les plus frappants à ses yeux: l'incapacité des hélicoptères de la Défense à décoller rapidement, et le recours à des hélicoptères français. Des auditions des responsables concernés doivent être prévues, ajoute M. Ducarme, faisant valoir une "obligation parlementaire". Dans les rangs de l'opposition, la N-VA et le Vlaams Belang ont déjà réclamé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire à la Chambre. (Belga)