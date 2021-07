1.700 ménages encore privés de courant à Verviers: voici les quartiers touchés

Quelque 1.700 ménages étaient toujours privés d'électricité vendredi à Verviers, quinze jours après les inondations meurtrières qui ont déferlé sur une bonne partie de la Wallonie.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution Ores, les installations encore à rétablir sont situées dans des zones fortement sinistrées. Il s'agit essentiellement des quartiers de Gérardchamps, Hodimont, Spintay, Harmonie, Raines, Pré-Javais, une partie du Centre-Ville ainsi qu'Ensival.

Grâce au travail sans relâche des équipes techniques, renforcées par des collègues venus de toute la Wallonie, près de 13.500 ménages résidant dans les communes desservies par Ores (Limbourg, Theux, Verviers) ont déjà retrouvé le courant chez eux.

Les opérations de réparation se poursuivent sans interruption dans la vallée de la Vesdre. "La situation évolue positivement chaque jour grâce au travail de nos équipes", commente Ores dans un communiqué. "Ce vendredi, plus de 120 collègues sont sur le pont - sur le terrain et dans les bureaux - pour rétablir la situation à Verviers. Plus de 60 collègues sillonnent les rues et continuent leurs visites, maison par maison, afin de réparer ou de remplacer les compteurs et les branchements au réseau endommagés. Chaque jour, ce sont près de 300 compteurs qui sont vérifiés et remplacés le cas échéant. Nous avons pour objectif de maintenir ce rythme et de faire en sorte que l'ensemble des compteurs ait été vérifié d'ici le milieu de la semaine prochaine", précise le communiqué.