Coronavirus - Australie: confinement de trois jours décrété à Brisbane

(Belga) Un confinement strict de trois jours doit entrer en vigueur samedi après-midi à Brisbane, la troisième ville d'Australie, et dans certaines parties de l'Etat du Queensland, ont annoncé les autorités, qui tentent de contenir un regain épidémique du Covid-19 dû au variant Delta.

"La seule façon de vaincre la souche Delta est d'agir vite, d'être rapide et d'être fort", a déclaré Steven Miles, le vice-Premier ministre de l'Etat du Queensland, dont Brisbane est la capitale. À ce stade, sept cas de contaminations au Covid-19 liés au variant Delta, très contagieux, ont été répertoriés dans le Queensland. Ils concernent principalement une élève, sa famille et un professeur, mais les autorités cherchent toujours à remonter à la source du foyer épidémique, selon Steven Miles. Les millions d'habitants concernés par le confinement "le plus strict" imposé à la grande ville de l'ouest du pays ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour des besoins essentiels, comme acheter de la nourriture et faire de l'exercice. Cette décision intervient alors que l'agglomération de Sydney, la plus grande ville australienne avec ses cinq millions d'habitants - en proie à une flambée épidémique - en est à sa cinquième semaine de confinement. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants uniquement parce que nous avons si bien réussi jusqu'à présent. Nous devons tous nous conformer à ces restrictions", a prévenu Steven Miles.