Mousson en Inde: 11 morts, le bilan s'alourdit

Onze personnes sont mortes dans l'est de l'Inde après des pluies torrentielles qui ont emporté des maisons et provoqué des glissements de terrain, portant le bilan des pluies de mousson dans le pays à plus de 230 morts, ont annoncé les autorités samedi.

Les pluies diluviennes qui ont balayé le pays ont frappé l'Etat du Bengale occidental (est), causant des destructions généralisées.

Quatre personnes ont été électrocutées après que la pluie a infiltré leur habitation dans la ville de Howrah et dans le district de Nord 24 Parganas, a indiqué à l'AFP Javed Khan, ministre de la Gestion des catastrophes du Bengale occidental.

Sept personnes sont mortes quand leur maison a été engloutie, a-t-il ajouté, et plusieurs autres sont toujours portées disparues.

Dans l'état voisin du Jharkhand, des dizaines de voitures submergées jonchaient les eaux, après cinq jours de pluies intenses.

Les experts estiment que l'intensité et la fréquence des pluies de mousson, annuelles en Inde de juin à septembre, sont renforcées par le changement climatique.

L'Etat du Maharashtra (ouest) a été frappé durant le mois de juillet par des pluies violentes et des glissements de terrain qui ont déversé des torrents de boue sur les villages, tuant au moins 200 personnes.

Les Etats d'Himachal Pradesh et d'Uttarakhand (nord) ont également été violemment touchés.

Sept personnes ont été tuées dans un glissement de terrain en Himachal Pradesh cette semaine, et sept autres sont mortes dans une violente tempête qui a balayé le village isolé de Honzar, au Cachemire indien.

Des touristes sont bloqués dans ces deux Etats, où des éboulements rendent impraticables des routes principales.