Coronavirus - L'Allemagne prévoit une troisième dose de rappel pour les personnes vulnérables

(Belga) L'Allemagne compte proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé vu dimanche par l'AFP.

Le projet de texte recommande également la vaccination des enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le ministre de la Santé Jens Spahn et les ministres de la Santé des 16 lands allemands doivent finaliser ce plan élaboré par des responsables du ministère de la Santé, lors d'une réunion lundi. Des équipes de vaccination mobiles seront envoyées dans les établissements de santé pour personnes âgées afin d'administrer aux résidents des piqûres de rappel avec les vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna, indépendamment du type de vaccin qu'ils ont reçu auparavant, selon le texte. Les médecins pourront également faire une injection de rappel aux personnes âgées et aux patients dont le système immunitaire est affaibli. Le document cite des études récentes montrant que l'immunité offerte par la vaccination décline avec le temps, mettant de nouveau en danger les personnes vulnérables. Bien que l'Allemagne présente actuellement un taux de contamination inférieur à celui des pays voisins, les cas ont augmenté au cours des dernières semaines à cause du variant Delta, hautement contagieux. Le ralentissement des vaccinations suscite également des inquiétudes, avec seulement 52% des Allemands complètement vaccinés. Les autorités de santé veulent également ouvrir tous les centres de vaccination du pays aux 12-17 ans. Les établissements scolaires et les universités pourront également organiser des vaccinations. Au sein de l'Union européenne, l'Agence européenne des médicaments (AEM) a approuvé la vaccination de tous les plus de 12 ans avec les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna. Samedi, le ministre de la Santé a indiqué dans un tweet que jusqu'à présent un jeune sur cinq de la tranche d'âge des 12-17 ans avait reçu une première dose de vaccin anti-Covid-19. "Il y a suffisamment de vaccins pour toutes les tranches d'âge: tous ceux qui le veulent peuvent être vaccinés", a-t-il souligné. L'Institut Robert Koch, l'établissement allemand chargé du contrôle et de la lutte contre les épidémies, a fait état dimanche de 2.097 nouveaux cas et d'un décès. Depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne a enregistré plus de 3,7 millions de cas et 91.659 décès. (Belga)