Le premier week-end du festival We Can Dance a attiré plus de 4.500 personnes

(Belga) Le premier week-end du festival We Can Dance a attiré plus de 4.500 festivaliers, a rapporté l'organisation dimanche. Samedi, l'événement sur la plage de Zeebrugge affichait complet avec 2.500 festivaliers et 2.000 personnes s'y sont rendues dimanche. Les festivaliers n'étaient pas tenus de porter un masque et de garder leurs distances sur le site.

Les organisateurs se félicitent d'un week-end réussi, malgré l'annulation du premier jour de festival vendredi en raison des vents violents. "C'était un exploit d'organiser l'événement dans le contexte sanitaire, sans masques buccaux ni distance, mais à la fin tout s'est bien passé. Nos visiteurs ont été clairement informés à l'avance et le scan de l'application Covidsafe n'a causé aucune file à l'entrée." We Can Dance aura encore lieu les 7, 8, 13 et 14 août. Le samedi 7 août est complet, les billets sont encore disponibles pour les autres jours du festival. (Belga)