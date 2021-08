Des régions deviennent rouge en Europe: de nouvelles mesures appliquées dès ce dimanche pour les voyageurs

Des régions du Danemark, de la France, de la Grèce et de l'Italie se sont colorées de rouge dimanche sur la carte du risque d'infection au coronavirus, selon le site internet info-coronavirus.be. Cela signifie que les voyageurs non vaccinés ou pas entièrement vaccinés doivent subir un test à leur retour et respecter une quarantaine jusqu'à un résultat négatif.

Jusqu'à présent, les nouvelles zones rouges étaient annoncées le dimanche et les mesures entraient en vigueur le mercredi suivant. Cette fois, elles sont d'application immédiatement, dès ce dimanche 1er août, selon info-coronavirus.be.

Les nouvelles zones rouges concernent:

Au Danemark : le Jutland central et les îles Féroé.

: le Jutland central et les îles Féroé. En France : l'Ile-de-France, l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, les Midi-Pyrénées, l'Auvergne, les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

: l'Ile-de-France, l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, les Midi-Pyrénées, l'Auvergne, les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Grèce : la Macédoine centrale, la Macédoine occidentale, la Grèce occidentale et le Péloponnèse.

: la Macédoine centrale, la Macédoine occidentale, la Grèce occidentale et le Péloponnèse. En Italie: la Sicile et la Sardaigne.

Retrouvez dans notre article un résumé des règles à suivre lorsque vous partez/revenez d'un voyage.