Prévisions météo: pas un seul jour sans pluie à l’horizon, sauf à la Côte…

Ce lundi, le ciel sera très nuageux ce lundi avec des périodes de pluie ou des averses qui seront intenses l'après-midi surtout dans le sud avec un risque d'orage, prévoit l'IRM. Il y aura aussi quelques précipitations dans le centre. A la côte, il fera par contre sec avec du soleil. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés. Cette nuit, les averses continueront avec l’arrivée de nouvelles vagues de pluie surtout sur le sud-est du mays.

Demain mardi, des averses parfois orageuses sont à nouveau au programme, surtout sur le sud-est. Par contre, la côte belge sera à nouveau épargnée avec un temps généralement sec et même du soleil. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés.

Mercredi, les averses laisseront place à… la pluie. Elle sera donc moins présente et en moins grande quantité, mais le temps sera instable avec des nuages et très localement quelques coups de tonnerre. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés.

Jeudi, ce sera le retour des averses avec des périodes de pluie intenses partout sauf à la côte et dans le sud de la province du Luxembourg. Les maxima resteront entre 17 et 22 degrés.

Vendredi, le temps redeviendra plus sec malgré quelques précipitations possibles et des maxima entre 17 et 23 degrés.

Ce week-end, l’IRM précise que les prévisions restent incertaines, entre des courants d’air plus chauds venus du sud qui pousseront les maxima entre 19 et 24 degrés, mais la persistance de lignes d’averses qui traverseront toujours le pays.