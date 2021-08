Pfizer et Moderna augmentent les prix de leurs vaccins: voici pourquoi

Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont augmenter le prix de leur vaccin anti-Covid livré à l'UE. Il sont vont passer de 15,5 euros à 19,5 euros pour Pfizer et celui de Moderna de 19 euros à 21,5 euros, a révélé dimanche le quotidien britannique Financial Times qui a consulté le contrat conclu avec l'UE.

Cette hausse intervient alors que l'inquiétude sur la flambée du variant Delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant.

Selon le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, cette hausse serait due au fait que Pfizer et Moderna auraient adapté leur vaccin aux variants. "On les adapte, c'est demandé dans les contrats qui sont en cours de négociation, aux variants. On demande aussi que l'essentiel de la production, près de 300 composants des vaccins, soient produits sur le territoire européen", a-t-il expliqué sur Radio France Internationale (RFI).

Le programme d'achat commun de vaccins de l'UE a fourni 330 millions de doses du vaccin BioNTech/Pfizer, 100 millions de l'AstraZeneca, 50 millions du Moderna et 20 millions du Johnson & Johnson.



Fin juillet, le laboratoire Pfizer prévoyait d'écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars (28,23 milliards d'euros) de vaccins contre le Covid-19, soit bien plus que les 26 milliards de dollars (21,91 milliards d'euros) sur lesquels le groupe tablait deux mois plus tôt. Moderna, tablait, en mai, sur des ventes annuelles de 19,5 milliards de dollars (16,43 milliards d'euros).