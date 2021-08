Flambée du prix du caoutchouc: préparez-vous à payer plus cher vos chaussures et vos pneus

Il n'y a pas que les matériaux de construction ou les composants électroniques pour voitures qui sont en pénurie en raison de la crise sanitaire. C'est le cas également pour le caoutchouc. Conséquence: vos chaussures et vos pneus vous coûteront certainement plus cher dans un avenir proche.

Il est le compagnon de notre quotidien, discret mais essentiel. Le caoutchouc voit sa valeur grimper en flèche: une hausse de 25% à l'échelle planétaire. La reprise est compliquée pour toute une série de matières premières. Cela n'a l'air de rien mais cette augmentation impacte des tas d'objets de notre quotidien.

C'est le cas pour les pneus. Au moment où il faudra les changer pour la saison hivernale, vous allez vous rendre compte que la facture est plus salée. "Cette hausse a été répercutée principalement maintenant. Dans mes préparations de commandes pour l’hiver, elle se fait déjà ressentir. Un peu plus de 5% au minimum", indique Jason Gendebien responsable leasing chez Monsieur Pneu.

Toute la partie basse de la chaussure est complétement touchée par cette pénurie

Et ne pensez pas échapper à la hausse parce que vous n’avez pas de voiture. Le secteur de l’habillement est aussi touché notamment les chaussures et rien ne sert d’espérer faire ses courses de l’autre côté de la frontière. Nos voisins français connaissent le même problème. "Là, on a une chaussure basse, toute la semelle extérieure est en caoutchouc et puis on a ce qu’on appelle l’intercalaire, c’est également du caoutchouc. Donc, toute la partie basse de la chaussure est complétement touchée par cette pénurie", explique Emmanuel Godin, gérant d’un magasin de randonnée près de Lille.

Là-bas comme ici, les commerçants se rendent compte que les marques n’arrivent plus à suivre pour remplir les rayons. "Une partie de nos fournisseurs, environ 20%, ne nous ont pas livrés", regrette le gérant.

Et plusieurs commerçants s’attendent à une hausse des prix des chaussures de la collection printemps-été 2022