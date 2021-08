Prison de Namur: 3 ailes sur 4 désormais rénovées

(Belga) Depuis fin juin, la troisième aile totalement rénovée de la prison de Namur héberge à nouveaux des détenus. "Comme les deux premières ailes rénovées, il s'agit d'une rénovation en profondeur", a communiqué la Régie des Bâtiments.

Il y a quelques années, la prison de Namur était la plus vétuste du pays. Aujourd'hui, la voilà rénovée en profondeur: trois ailes transformées accueillent à nouveau les détenus. L'ensemble du chantier sera clôturé au printemps prochain. Entre mai 2017 et mai 2019, la première phase des travaux à la prison de Namur concernait la rénovation des ailes B et D, ainsi que de certains préaux, cours et locaux techniques. Entre 2019 et 2020, la Régie des Bâtiments s'est également chargée du nettoyage des façades de la cour d'entrée et des façades extérieures du bâtiment d'entrée. En mai 2020, la seconde phase de rénovation a commencé pour un montant de 9,5 millions d'euros. La rénovation de l'aile C s'est achevée en juin 2021, et elle accueille désormais les détenus. "La rénovation de la troisième aile de la prison de Namur permet d'améliorer les infrastructures en les rendant plus spécifiques et plus humaines", a indiqué Mathieu Michel, secrétaire d'État en charge de la Régie des Bâtiments. Les travaux dans l'aile psychiatrique ont débuté début mai et devraient s'achever en décembre 2021. Les travaux de rénovation de l'aile A et du centre panoptique doivent démarrer en ce mois d'août 2021 et se terminer en mai 2022. "Le résultat est à la hauteur des attentes et permet de répondre aux besoins de fonctionnement d'une prison moderne", selon Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la Régie des Bâtiments. (Belga)