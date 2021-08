Week-end noir sur les routes françaises de la vallée du Rhône, prévoit Touring

(Belga) Après un premier chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens le week-end dernier, Touring prévoit encore de longues files pour celui du 6 au 8 août. Les automobilistes prendront leur mal en patience sur la plupart des grands axes européens, classés rouge, tandis que les routes de la vallée du Rhône seront noires de monde.

Le sud appellera dès vendredi les nordistes en quête de soleil et d'un peu de chaleur. Des bouchons sont à prévoir à partir de midi aux points névralgiques de France, Allemagne, Suisse et Autriche, pour une journée orange. La circulation sera plus fluide en Espagne et en Italie, pour des routes classées jaune. C'est samedi que les choses sérieuses commenceront: la journée sera noire dans la vallée du Rhône, en France, avec des embouteillages "monstres" en direction du sud, notamment sur l'A7 Lyon-Orange-Marseille et l'A9 Orange-Narbonne dès l'aube et jusqu'en soirée, souligne Touring. Le reste de la France, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et l'Espagne se pareront de rouge. Sauf dans le sens des retours: la circulation sera un peu moins dense en France et en Espagne. L'Europe passera à l'orange dimanche, voire au jaune dans le sens des retours en France (exception faite du sud-est, qui restera tout d'orange vêtu), ainsi qu'en Italie et en Espagne. Sans surprise donc, le dimanche sera le meilleur jour pour les départs, tandis que pour les retours, le vendredi et, dans une moindre mesure, le dimanche sont à privilégier. Au Plat pays, l'appel de la Côte titillera les Belges dès vendredi après-midi. Samedi matin, des embouteillages seront encore en vue sur la E40 Bruxelles-Ostende en direction du littoral. Ailleurs, l'autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg et la E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes seront également chargées. (Belga)