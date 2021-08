"Ça fait partie de notre patrimoine": les habitants de Ploegstreet lancent une pétition pour le retour des cloches la nuit

A Ploegsteert dans le Hainaut, une pétition circule pour que les cloches de l'église sonne à nouveau la nuit. Une famille du centre a demandé qu'elle ne sonne plus entre 21h et 8h du matin. D'autres citoyens veulent maintenant un retour aux traditions.

Le bruit du son de cloche peut en irriter plus d'un durant la nuit. Mais ici, à Ploegstreet, ce son est défendu par les citoyens. Depuis quelques jours, suite à la demande d'une famille, les cloches ne sonnent plus entre 21h et 8h du matin, un changement qui perturbe les habitants, et notamment Josée: "On est habitués à ça, ça manque à la plupart des gens", déplore-t-elle.

Une pétition

Depuis peu, une pétition circule dans le coeur du village et a déjà récolté 220 signatures. Des affiches fleurissent dans le centre un peu partout pour protéger cette tradition, comme l'explique Victor, un habitant du village: "Ça fait partie un peu de notre patrimoine et c'est un peu notre culture. Je trouve que c'est une décision qui n'a pas été prise en concertation avec la population", explique-t-il. Un ressenti que beaucoup d'habitants ont.

Suite à la demande d'une famille qui évoque le problème de santé d'un enfant, la paroisse a dans un premier temps décidé d'instaurer cette trêve. Pour le futur, renseignements pris, ce sera à la commune de trancher car l'église n'est responsable de ce bruit que pour annoncer les messes.

Le collectif souhaite apaiser les tensions

Ce soir, le collectif à l'origine de la pétition se réunira de nouveau. Son but reste le même avec toutefois une volonté d'apaisement. "On veut aussi que le village garde ses valeurs, c'est-à-dire son lien social, son unité. Et on veut pas entrer dans une polémique qui n'a pas lieu d'être", explique Bruno Looten, membre du collectif citoyen. "Par contre, nous souhaitons vraiment le retour du son génial de nos cloches", a-t-il insisté.

Contacté par notre équipe ce matin, l'évêché confirme pour ces dossiers, son souhait d'éviter les nuisances aux citoyens, il encouragerait plutôt les trêves nocturnes.