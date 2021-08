Les Britanniques bénéficieront dès septembre d'une 3e dose de vaccin

Dès le mois prochain, 32 millions de résidents du Royaume-Uni pourront bénéficier d'une troisième dose d'un vaccin contre le coronavirus, rapporte le quotidien national The Telegraph.



A ce jour, le schéma vaccinal complet outre-Manche porte sur deux doses d'un vaccin contre le coronavirus. Mais vu la propagation du variant Delta du virus, plus contagieux, et la diminution escomptée de l'efficacité du vaccin dans le temps, une troisième dose est envisagée. Les Britanniques pourraient dès le 6 septembre prochain déjà prétendre à une nouvelle injection. Selon The Telegraph, 2,5 millions de nouvelles doses seraient alors administrées par semaine.

En Allemagne, il est question de proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé.