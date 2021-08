Incendies en Grèce: Athènes se réveille dans les fumées, après une nuit "exceptionnellement difficile"

Athènes s'est réveillée mercredi dans des fumées grises et une odeur âcre en raison d'un incendie au nord de la capitale grecque, au pied du mont Parnès, que les pompiers espéraient maîtriser "dans les prochaines heures". Le feu s'est déclaré mardi après-midi et des dizaines d'habitations, tavernes et entreprises ont subi d'importants dégâts en soirée à Varympompi, à 30 km au nord-ouest d'Athènes, selon les premières estimations des autorités.

© BELGA



Il intervient alors que la Grèce est frappée depuis une semaine par la pire canicule depuis trois décennies, avec des températures dépassant les 43 degrés Celsius par endroits. "Nous avons été confrontés à un feu difficile dans des conditions caniculaires extrêmes", a indiqué le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis qui s'est rendu à Varympompi, le principal village touché par le feu, situé dans la pinède au pied du mont Parnès.

Le ministre adjoint à la Protection du citoyen, Nikos Hardalias, a souligné que "la nuit a été exceptionnellement difficile". "Il y a avait quatre fronts" mais "actuellement le feu est en récession, il n'y en a plus qu'un seul actuellement", a-t-il dit lors d'un point de presse mercredi matin depuis le centre opérationnel des pompiers à Varympompi.

© BELGA



Mercredi matin, "la situation est meilleure et nous espérons que le feu sera mis sous contrôle dans les prochaines heures", a annoncé le service de presse des pompiers. Plus de 500 pompiers avec cinq hélicoptères et une dizaines des bombardiers d'eau étaient toujours à pied d'oeuvre mercredi matin.

Un village fantôme vidé de ses habitants

Après Penteli la semaine dernière, c'est le mont Parnès, deuxième des trois montagnes entourant le bassin d'Athènes, qui a été touché par le feu, répandant des cendres et des fumées sur la capitale grecque. La place centrale de Varympompi ne ressemblait plus qu'à un village fantôme vidé de ses habitants, a constaté un vidéaste de l'AFP.



Plus de 300 personnes avaient été évacuées de cette localité et de deux autres villages voisins. Près de 200 chevaux qui se trouvaient dans les centres équestres du secteur ont été déplacés sains et saufs, selon la confédération grecque d'équitation. La police a indiqué avoir aidé près de 70 personnes qui étaient coincées chez elles, dans des localités entourées par les flammes.



Poumon de la capitale et escapade fréquente des Athéniens le week-end, Varympompi se trouve près de l'ancien palais royal de Tatoï, où des oeuvres précieuses ont été mises à l'abri par précaution. Mardi, la Grèce a été la proie de près de 80 feux, selon Nikos Hardalias.



Au moins deux feux autres brûlaient encore mercredi dans le pays: l'un dans le sud de la péninsule du Péloponnèse à Vassilitsi, à 300 km au sud d'Athènes et l'autre sur l'île d'Eubée, à 200km à l'est de la capitale où huit villages ont été évacués.