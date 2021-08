En vacances à Rhodes, Kevin est très inquiet: "J'ai reçu sur mon téléphone: Alerte Urgence Incendie"

Les incendies sévissent toujours en Grèce, avec des températures caniculaires. A Rhodes, une île grecque proche de la Turquie, des touristes Belges nous ont déjà contactés cette semaine pour nous faire part de leur crainte.

Ce mercredi, Kevin a joint la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous car il a reçu une 'alerte d'urgence' des autorités locales dans la matinée. "On était en train de déjeuner, et vu ce qui se passe à Rhodes depuis quelques jours, on était assez inquiet. Et je reçois sur mon téléphone: Alerte Urgence Incendie, avec beaucoup de flammes", nous a-t-il confié:

"Du coup on a commencé à paniquer. A la réception de l'hôtel, la dame nous dit qu'on ne risque rien, que ce ne sont que des fumées. Mais on se demande ce qui va se passer pour l'avion, car justement nous repartons aujourd'hui, vers 21h. On craint des retards".

Notre témoin, qui se trouve à Rhodes avec sa compagne et sa sœur, est d'autant plus inquiet "qu'au même moment, la sirène de la ville a retenti. On pensait même qu'il y avait un incendie dans l'hôtel, mais c'était dans la région. A la réception, on nous a dit que le vent ne soufflait pas dans notre direction".