Impressionnants incendies en Italie, en Grèce et en Turquie : l'Europe envoie avions, hélicoptères et pompiers sur place

La Commission européenne a annoncé mercredi l'envoi d'avions, d'hélicoptères et de pompiers vers l'Italie, la Grèce, l'Albanie et la Macédoine du Nord pour aider ces pays à lutter contre les incendies.

Deux avions de type Canadair, en provenance de France, sont envoyés dans les zones touchées en Italie, détaille l'exécutif européen dans un communiqué. Deux avions de lutte contre les incendies en provenance de Chypre apportent leur soutien à la Grèce, en plus d'une équipe de lutte contre les incendies chargée de soutenir les opérations sur le terrain, est-il précisé.



La Suède, qui avait elle-même demandé l'assistance européenne lors d'une vague inédite de feux de forêts en 2018, a par ailleurs annoncé mercredi après-midi l'envoi de deux avions de lutte anti-incendie avec leurs équipages, dans le cadre du dispositif européen.



Deux hélicoptères destinés à soutenir les opérations en Albanie seront également envoyés par la République tchèque et les Pays-Bas, et la Slovénie envoie une équipe de 45 pompiers en Macédoine du Nord, selon la Commission.



Cette aide est mobilisée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE et la Commission prend en charge au moins 75 % des coûts liés au transport. "Nous travaillons 24 heures sur 24 pour envoyer de l'aide alors que les incendies font rage en Europe", a commenté le commissaire européen chargé de la gestion des crises Janez Lenarcic, en remerciant les pays contributeurs.



"La protection civile de l'UE veille à ce que nos outils de lutte contre les incendies en place soient utilisés au maximum de leurs capacités. Il s'agit d'un excellent exemple de la solidarité de l'UE en cas de besoin", a-t-il salué.





Une aide déjà envoyée en Turquie, où se trouvent de nombreux touristes européens



L'UE a déjà envoyé cette semaine trois bombardiers d'eau pour la Turquie, qui subit les pires incendies depuis une décennie. Ces feux, qui ont fait huit morts, ravagent des forêts et des terres agricoles ainsi que des zones habitées sur les côtes.



En Grèce, frappée depuis une semaine par la pire canicule depuis trois décennies, les pompiers luttaient mercredi contre plusieurs feux, dont un important incendie au nord d'Athènes, où 300 personnes ont dû être évacuées mardi soir.



Un monastère et une dizaine de villages étaient entourés par les flammes mercredi après-midi sur l'île d'Eubée, à 200 km d'Athènes, et l'incendie semblait incontrôlable selon les pompiers.



En Albanie, un homme a été tué mardi dans un feu de forêt dans la région de Gjirokastrale (sud), où des centaines de pompiers et de soldats luttaient contre plusieurs dizaines d'incendies.