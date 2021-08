Accusé d'exhibitionnisme, l'humoriste Louis C.K. avait reconnu s'être masturbé devant plusieurs femmes: il sera bientôt de retour sur scène

L'humoriste américain Louis C.K., dont les accusations d'exhibitionnisme portées contre lui avaient porté un coup d'arrêt brutal à sa carrière, a annoncé mercredi qu'il prévoyait de remonter sur scène la semaine prochaine pour une tournée internationale.

Le comédien de 53 ans avait reconnu en 2017 s'être masturbé devant plusieurs femmes après des révélations du New York Times, en pleine vague du mouvement #MeToo né de l'affaire Weinstein. Louis C.K. avait déjà tenté un discret retour sur scène en 2018 mais avait subi une pluie de critiques pour des blagues sur les survivants de fusillades et les personnes non-binaires. "J'ai vraiment hâte de revoir toutes vos têtes quand je raconterai des blagues plutôt malpolies", a dit l'humoriste dans un courriel à ses fans mercredi. La tournée prévoit des spectacles à travers les Etats-Unis et en Allemagne, au Danemark, en Roumanie et en Ukraine.

Six fois primé aux Emmy Awards -- les récompenses de la télévision américaine --, Louis C.K., Louis Szekely à l'état civil, est un adepte de l'humour noir et de l'auto-dérision. Dans la foulée des révélations du New York Times, de nombreuses sociétés qui avaient des projets avec le comédien avaient annoncé y mettre fin. L'an dernier, il avait publié un sketch sur son site internet, dans lequel il mentionnait le scandale. "J'ai beaucoup appris", confiait-il. "J'ai appris à manger tout seul dans un restaurant pendant qu'on me faisait des doigts d'honneur depuis l'autre côté de la pièce."