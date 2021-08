Trois millions d'euros confisqués et douze trafiquants condamnés: voici le résultat d'une enquête de la police liégeoise

La police de Liège annonce ce jeudi que plusieurs individus ont été jugés coupables dans un important dossier de trafic de stupéfiants. "Au total, les montants confisqués s’élèvent à près de 3 millions d’euros", précise la police locale.

D'après la communication de la police, tout a commencé par une enquête de la section stupéfiants de la Brigade judiciaire de la Zone de police de Liège. "Un fructueux trafic de drogue aux ramifications internationales a pu être déjoué. Il se déroulait dans le quartier de Sainte-Marguerite. Les policiers liégeois ont pu évaluer le volume de vente quotidien (jusqu’à 100 grammes de cocaïne), les lieux de vente et le mode de fonctionnement de ce trafic, qui possédait des ramifications en Espagne et au Maroc. Un call center avait même été mis en place pour réceptionner les commandes", indique la police.

Des premières interpellations ont eu lieu au mois de novembre 2020 et plusieurs biens ont été saisis à l'époque: 1,5 kg de cocaïne, 22.700 Euros, 8 ordinateurs, 8 vélos, 4 TV, 1 pistolet et 67 GSM.

Les policiers ont ensuite poursuivi leur enquête pour déterminer le rôle de certains suspects. Selon la police liégeoise, ces recherches ont débouché sur de nouvelles arrestations au printemps dernier.

Aujourd'hui, la police locale relaie le jugement du tribunal de première instance du 29 juin dernier. Au total, des peines ont été infligées à douze personnes avec notamment des incarcérations de six, cinq et trois ans. "Les autres suspects ont écopé de peines comprises entre 7 et 30 mois et la confiscation de sommes prononcée", communique la police.