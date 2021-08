A Bastia, les soignants face à "la brutalité" de la quatrième vague du Covid-19

"Ce virus est une vraie +saloperie+ qui bousille les poumons": à l'hôpital de Bastia, les soignants font face à la "brutalité" de la quatrième vague de Covid-19 avec l'hospitalisation le week-end dernier d'une "cinquantaine" de malades "plus jeunes" et "non-vaccinés".

Dans l'unité Covid de médecine, au cinquième étage de l'hôpital corse, trois aides-soignants et une infirmière enfilent jeudi après-midi surblouse, charlotte, surchaussures, masque, gants et lunettes pour se rendre au chevet des 24 patients, sur 28 places. Ils sont là depuis 7H00 et resteront en service jusqu'à 19H.

A deux mètres de la porte d'accès aux malades, qu'elle ne franchit jamais, leur consoeur Françoise Borghetti, infirmière, a les yeux rivés sur trois écrans d'ordinateurs: "Je suis en train de surveiller les constantes" des patients, glisse-t-elle à l'AFP.

L'un des écrans qu'elle scrute, divisé en neuf fenêtres, montre les malades filmés dans leur lit. Les deux autres affichent leurs constantes et bipent en cas de difficultés.

"Une patiente vient de tout arracher, son état s'est dégradé très rapidement, le réanimateur est passé, il la prend dans son service", au 1e étage de l'hôpital, explique cette vigie calme et concentrée, "à six mois de la retraite", et qui maintient un "dialogue constant" avec l'équipe au chevet des malades.

"Je ne pensais pas finir ma carrière comme ça, et franchement c'est dur, très très dur psychologiquement, on rentre à la maison et on ne peut pas oublier et encore je ne suis pas à l'intérieur avec eux", reconnait-elle avant de donner des nouvelles à la fille d'une patiente.

- "Racontez leur calvaire!" -

"Elle va mieux, elle était au fauteuil et elle a bien tenu", dit-elle au téléphone sans pouvoir confirmer que des photos de famille lui ont bien été transmises. "Je vais vérifier dès que je peux", lâche-t-elle, l'oeil déjà attiré par la constante en baisse d'un autre patient.

"Heureusement, on a une bonne équipe", glisse Pascal, aide-soignant, prêt à pénétrer dans l'antre.

"C'est fatiguant psychologiquement parce qu'on voit des malades pas bien, qui souffrent et qui sont sans leur famille", ajoute Cécile Del Olmo, sa collègue infirmière, au chevet d'un patient qui s'"enfonce" soudainement. "Racontez leur calvaire parce que les gens ne nous croient pas", dit-elle, partagé entre colère et épuisement.

En réanimation, le docteur André De Caffarelli, directeur médical des services Covid de l'hôpital, veille sur les patients les plus gravement touchés.

"Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire mais c'est une vraie +saloperie+ qui bousille les poumons et ça atteint les jeunes, en grande majorité des gens non-vaccinés", lâche-t-il, fatigué du "débat sur la vaccination qui pollue complètement cette lutte contre ce virus" alors que "ça reste un excellent moyen de se protéger" des formes graves.

Si les "prémices de cette quatrième vague" ont été perçus "il y a à peu près une semaine", "ce week-end a été très brutal, on a hospitalisé près d'une cinquantaine de personnes et actuellement on gère pas loin d'une trentaine de personnes", relate-t-il, saluant "la réactivité des équipes".

"C'est vrai que la brutalité a été une surprise", renchérit Jean-Mathieu Defour, le directeur du centre hospitalier qui souligne que l'établissement "a frôlé la saturation". La situation reste tendue avec des patients de "25 à 88 ans" et une moyenne d'âge de 50 ans, "tous sous oxygène".

Les patients sont "plus jeunes" avec "des symptômes pulmonaires très marqués". Ils nécessitent beaucoup d'oxygène et ont un "potentiel d'aggravation rapide en quelques heures", détaille M. Caffarelli, confiant que l'un d'entre eux a regretté de ne pas s'être fait vacciner en l'implorant de "le sortir de là".

La Haute-Corse où se trouve l'hôpital de Bastia a un taux d'incidence du virus quatre fois supérieur à la moyenne française avec 856 cas pour 100.000.

Face au risque de saturation des hôpitaux, les autorités ont lancé le "plan blanc" qui permet d'augmenter les capacités en réanimation et des rappels de personnels. Lundi un patient en état grave a été transféré en hélicoptère vers Marseille.

"Si on peut transférer un ou deux patients, ça serait bien", les cinq lits de réanimation Covid bastiais étant actuellement occupés, indique à l'AFP Jean-Mathieu Defour.

Pour le moment, le directeur qui est un ancien infirmier a tout fait pour ne pas rappeler le personnel en vacances: "Il y a une lassitude de voir que finalement on n'arrive pas à maîtriser" ce Covid.