Italie: Maria Licciardi, une cheffe de la mafia, arrêtée

Une cheffe de la mafia à Naples, Maria Licciardi, a été arrêtée samedi alors qu'elle tentait de s'envoler pour l'Espagne, ont rapporté les médias italiens.



Agée de 70 ans et connue sous le nom de "la piccoletta" à cause de sa petite taille, elle est la soeur du défunt Gennaro Licciardi, fondateur du clan familial Camorra basé dans les banlieues de Scampia et Secondigliano à Naples.



Elle a purgé une peine de huit ans de prison avant d'être libérée en décembre 2009, selon des informations publiées dans la presse, période après laquelle elle aurait repris la direction des opérations du clan.



"La piccoletta" a été arrêtée à l'aéroport de Rome au moment où elle déposait ses bagages avant de prendre un vol vers l'Espagne, ont rapporté des agences de presse.



Elle est accusée d'association à caractère mafieux, d'extorsion, de recel et de truquage d'enchères.