La Sicile déclare l'état d'urgence en raison des feux de forêt

Le gouvernement régional de Sicile a déclaré l'état d'urgence pour six mois en raison des feux de forêt qui ravagent l'île méditerranéenne depuis la fin du mois de juillet et du risque permanent pour les semaines à venir, dû à la situation météorologique exceptionnelle, a indiqué le président régional Nello Musumeci samedi sur Facebook.

Un autre incendie a par ailleurs été signalé sur l'île italienne de Sardaigne, dans la province d'Oristano. Les services de secours ont pu empêcher la propagation des flammes à la végétation environnante et aucune victime n'est à déplorer. Plusieurs feux ont récemment causé d'importants dégâts à Oristano, sur la côte ouest de l'île. Tout comme la Grèce, le sud de l'Italie souffre d'une vague de chaleur et d'une période de sécheresse, qui alimentent les incendies. Les températures y dépassent par moments les 40°C. La Sicile, la Calabre et les Pouilles sont particulièrement touchées. Selon les pompiers, un feu de forêt a tué deux personnes vendredi dans une ferme à San Lorenzo, en Calabre.