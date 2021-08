Daniel Gilson, le dernier disparu des inondations est toujours introuvable 3 semaines après: "Des moyens colossaux ont été mis en place"

Trois semaines après les inondations en province de Liège, un homme manque toujours à l'appel. Il s'appelle Daniel Gilson. Il est le dernier disparu de ces inondations qui ont fait 38 morts. Les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver mais la zone à inspecter est immense.

Cela fait 22 jours qu’ils retournent tous les environs… Des dizaines d’hommes et de chiens à la recherche d’un seul homme: Daniel Gilson, 70 ans, le dernier disparu. "La police fédérale et ses partenaires ont passé énormément de temps, et des moyens colossaux ont été mis en place pour fouiller tous les bords de l'Ourthe", débute le porte-parole de la police fédérale, Régis Kalut, avant de détailler tous les services mobilisés dans ces recherches: "Le service des personnes disparues, les hélicoptères, les maîtres-chiens des restes humains qui ont fait un travail dingue. Puis d'autres services importants au niveau de la police locale, c'est important d'avoir des experts du terrain évidemment".

Tout le monde se demande où il peut être passé et par où

C’est dans la nuit du 14 au 15 juillet que Daniel Gilson disparait. Il est 04h du matin lorsqu’un torrent violent traverse le domaine où Daniel habitait. Daniel et sa compagne sont emportés par les eaux rapidement. Un souvenir que les voisins n'oublient pas...

"Tout le monde se demande où il peut être passé et par où! Parce que sa copine on l'a retrouvée là-derrière", montre un voisin. "S'ils étaient ensembles, le courant ne s'est pas divisé en deux quoi", termine-t-il. "On en parle oui mais on ne sait pas faire plus que les pompiers ou la protection civile... Mais on se demande 'où il est passé?' ", dit un autre voisin au micro de notre journaliste sur place.

Les services de recherches ont déjà parcouru 226 km et investi 3.390 heures de travail, sans succès

Sur la carte ci-dessus, l’étendue des recherches. Les équipes de patrouilles ont déjà passé des centaines d’heures sur le terrain pour retrouver le disparu. "On peut compter qu'on a fait 226 km de patrouille et qu'on a investi 3.390 heures de travail. Donc ça vous montre bien qu'ici chaque centimètre carré a été inspecté, mais sans résultat...", détaille le porte-parole de la police fédérale.

Le disparu pourrait avoir échoué à Maastricht ou encore, jusqu'à la mer du Nord

Mais où est donc passé Daniel Gilson ? Pour la police fédérale, si la victime n’a pas échoué sur une berge, elle pourrait aujourd’hui se trouver à plusieurs dizaines de kilomètres.

"On a même une victime qui avait disparue près de Dholain et qui a été retrouvée à 28 km en aval du point de disparition. Le disparu, ici, il peut se retrouver à Liège peut-être, dans un des barrages qui est surveillé très activement, si il dépasse ces barrages, il pourrait se retrouver jusqu'à Maastricht et pourquoi pas même aller jusqu'à la mer du Nord, il n'y a aucune règle", explique le porte-parole.

Aujourd’hui, les recherches autour de l’Ourthe sont terminées. Reste à inspecter tous les débris des communes voisines. Un travail gigantesque.