Jean-Luc et Tamara sont à bout: une voiture s'est encastrée dans la façade de leur maison pour la 4ème fois… en 7 mois (vidéo)

Une famille de Mouscron n'en peut plus. En 7 mois, c'est la 4ème fois qu'une voiture vient s'encastrer dans la façade de sa maison. Ces accidents surviennent quand les voitures sortent d'une voie rapide.

Une fois de plus, Jean-Luc et Tamara ne peuvent que constater les dégâts et appeler leur réparateur. Vendredi, un conducteur terminé sa course devant leur maison, avant de prendre la fuite à pied. "Pour protéger notre grille, on a de gros poteaux en métal dans lequel on a coulé du béton armé et qui sont scellés dans un bloc de béton, confie Jean-Luc Lanneau, propriétaire de la maison. Tout est parti. La voiture a décollé et ce poteau s'est fiché sous la voiture."

En 9 ans, le couple ressence 10 accidents, dont certains avec de gros dégâts matériels. C'est le quatrième depuis le mois de décembre. En cause, une sortie de voie rapide et le comportement des conducteurs qui roulent vite ou qui ne respectent pas le marquage. "Les assurances de notre côté, à force d'avoir des accidents, ne veulent presque plus nous assurer, explique Tamara Callewaert, propriétaire de la maison. Ils disent qu'à un moment donné, ils ne vont plus pouvoir nous assurer avec les dégâts chaque fois occasionnés par les accidents."

La ville de Mouscron va agir

Particulièrement las, la famille demande à la ville de Mouscron d'agir. Cette dernière précise que des aménagements seront réalisés. "Concrètement, deux rétrécissements avec des coussins qui permettent un ralentissement de la vitesse. Un coussin, c'est une petite bosse qui va permettre aux véhicules trop rapides de se rendre compte qu'ils le sont", assure Marie-Hélène Vanelstraete, échevine des travaux de voiries, de la mobilité et de la sécurité routière.

Le point sera d'ailleurs présenté lundi au collège communal. Quant à Jean-Luc et Tamara, ils espèrent enfin un peu de tranquillité.